國際疫情嚴峻，疫苗仍是關注焦點，陳時中今天重申，台灣目前到手的疫苗已經有1981萬劑，而未來到手的疫苗最大值會落在4500萬劑，最少也會有3000萬劑。而國產疫苗將有兩千萬劑 ，由國內2家國產疫苗各出一千萬劑。

指揮官陳時中表示，未來疫苗防疫是關注焦點，很高興世界疫情已經趨緩，從統計數據來看，去年11月底全球確診人數6200萬人，今年1月25日破1億大關，等於近60天內增加約3800萬確診，1月25日截至2月18日突破1.1億，大約一個月多了1000萬，事實上全球確診人數已經開始明顯下降。

陳時中說，台灣疫情和國際疫情息息相關，在達到群體免疫的情況之前，公共衛生措施依然不能減低，台灣打疫苗的時間比較晚，有利有弊，弊的是等待時間變長，利的是可以觀察他國施打成果，以及疫苗對有效性族群及不良反應的通報情況。

陳時中說，台灣若要和世界走向同步，未來施打疫苗的效率就很重要，防疫和疫苗上台灣和各國最大的不同在於「台灣確診少非常多」，專家在安全性的要求也十分謹慎，FDA的查驗登記也相對嚴格，台灣這一年的防疫以及桃醫的抗疫都把確診數壓得很低，若因為任何不慎，使得打疫苗以及不良反應對人體造成傷害比疫情還高，那就得不償失，疫苗打得安全有效才是最重要。

陳時中強調，近來很多專家提出不同意見，認為疫苗施打應該強制而不應選擇，可以選擇會造成公共衛生上的困擾，這在公共衛生立場上不是錯誤，但認為在有好的資訊系統下即使選擇會造成麻煩，但也能達到相同效率的結果，有足夠疫苗就要即時打，讓施打效率時辰變高，才能快速達到與先進國家一樣的群體免疫過程。

陳時中表示，另外我們對國內兩家已經進入臨床試驗的疫苗也抱有很大期待，現在已採取「預採購」的方式扶持國內疫苗生產，只要成功就會買，對兩家的期待至少各家簽約加上開口合約各1000萬劑，總計2000萬劑，加上BNT的500萬劑以及目前從Moderna、COVEX、AZ已購入的1981萬劑，預估可到手疫苗最大量可達4500萬劑，最小的量也有3000萬劑。

陳時中說，目標未來能朝向疫苗自給自足，中研院、國衛院共同研發的平台也能建立起來，假如疫情流感化，疫苗的製造研發一定要掌握在台灣自己手上，這部分有賴國家和產業界的合作。

(中時 )