模特兒出身的王晴，擁有亮麗臉蛋及火辣身材，被封為「本土劇林志玲」，因演出《世間情》、《甘味人生》、《炮仔聲》等八點檔打響知名度，今(21日)她社群曬出美照，超兇身材讓網友看了都快噴鼻血。

王晴穿上之前在妹子間很流行的上衣自拍，只見她胸前挖大洞，讓渾圓雙球呼之欲出，深邃事業線更是一覽無遺，兇猛身材讓網友都看傻，直呼「太辣了！身材好好」、「長輩也要出來喘口氣」、「太犯規了」、「快滿出來了」。

王晴因演出多部連續劇走紅，被封為本土劇女神，但亮麗外表也曾讓其他女星忌妒，她曾經遇到兩個人，分別在不一樣的場合，用開玩笑的口氣對她說：「妳怎麼長得那麼漂亮，好想抓花妳的臉，好想把妳的臉撕爛。」

而王晴為了一圓歌手夢，毅然決然離開8點檔，開始上表演課和歌唱課充實自己，去年更推出個人首張微寫真EP《小小》，預購版在一週內銷售一空，讓她非常開心。

而家境優渥的王晴，曾祖父是白俄羅斯人，她在金門老家出生，而她家當年曾是全金門最高、最早有電梯的房子，不過她並不驕生慣養，從小就會幫忙家裡生意，甚至還會坐在店門口拔蔥、剪蔥。

(中時新聞網)