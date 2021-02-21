苗栗市學生租屋套房日前遭竊，學生春節連假返回租屋處發現房內護照、電腦主機、現金600元以及友人贈送的米老鼠包包等物不翼而飛，苗栗警分局獲報比照刑案辦理，立即成立專案小組全力偵辦，循線查緝3名涉案男子，全案依加重竊盜罪嫌移送偵辦並建請檢察官預防性羈押。

栗縣警察局苗栗分局於日前接獲轄內某大學生出租套房於春節年假返家期間遭竊案件，苗栗警分局南苗派出所員警獲報到場後發現，竊嫌以攀爬屋外緊鄰的鐵梯，破壞冷氣孔珍珠板進入行竊，經警方積極調閱相關監視錄影畫面，釐清可疑人車，鎖定謝姓、廖姓、黃姓犯嫌涉有重嫌，報請地檢署指揮，持搜索票進行查緝，並依加重竊盜罪嫌移送偵辦。

苗栗縣警察局長周煥興上任即表示，侵入性的住宅竊案是民眾的切身之痛，對民眾人身安全及財產造成嚴重威脅，指示各單位偵辦住宅竊盜案件必須比照重大刑案管制，本案因迅速偵破能及時取回被害人失竊物品，對於民眾財產具有守護意義。

苗栗警分局呼籲，住家外如有工地鷹架或鐵梯者，應特別注意家中門窗的防護，避免竊嫌物色進而攀爬行竊；警方亦有提供民眾治安風水師居家安全檢測的服務，可協助民眾檢測居家防護能力；另民眾舉家外出時，可向在地派出所或撥打110，申請於住家附近增設臨時巡邏點，以提高見警率，左右鄰居也要發揮守望相助精神，讓宵小無機可趁，如發現可疑人、事、物，請立即與警方連絡，共同打擊不法，以有效淨化社會治安。

(中時 )