彰化縣各鄉鎮市農會代表和小組長改選今天投開票，代表應選1118人，有1256人登記，全縣具選舉資格有8萬4755人，共設513個投開票所，上午11點半左右投票結束，投票率平均達54％，最激戰的田中鎮，投票果真率最高達87.51％，派系對壘激烈的永靖投票也高達85.23％，北斗達80.13％、鹿港73.28％、二水74.28％。

這次激戰選區投票率都超過7成投票率，選舉秩序大致良好，但花壇農會發生一起撕選票事件，上9點多男子在花壇農會投開票所拿了選票再投入投票箱前突然撕毀選票後，大喊「同額競選有什麼好選」後離去，農會表示不會影響選舉結果，已經備案。

這次選情以田中鎮最激烈，總幹事曾昭已於去年7月辦理退休，出現農會輔導部主任辜怡甄、代理總幹事也是現任會務主任張棨東和田中鎮農會職員張瑞欣3人競逐的局面，代表選舉結果，據了解，應該是張瑞欣贏得最多支持的席次。

永靖鄉投票率也高達85.23％，對手派挑戰總幹事林秀惠，儘管代表選舉結束，是否形成總幹事不能成功續聘還是很詭譎，情勢依然混沌，雙方都不敢聲稱。

北斗鎮張桂蓮因2年後即將屆齡退休，有意角逐者紛紛提前布局，使得應選43席，竟多達60人角逐，這次代表選舉結果，對手派有翻盤爭取第2次選舉的機會。

至於，鹿港和二水也出現兩派系人馬競爭的局面，挑戰現任總幹事紀呈聰、蔡文琳，代表投票結果，顯示現任取得優勢。

各鄉鎮代表和小組長當選名單公告後，緊接著3月4日辦理鄉鎮市農會理監事及縣農會代表選舉，3月12日舉行理監事會議後，進行理事長、常務監事推選，以及總幹事遴聘作業。

(中時 )