疫情為世界重新制定秩序，表演藝術也不例外，兩廳院藝術總監劉怡汝觀察，過去每年都要推出新製作，密切往來的國際共製節目等作法，現在暫緩了下來，開始有沉澱空間，走「慢生產、慢策展」路線。

劉怡汝表示，「慢生產、慢策展」是指有足夠的時間、空間，好好發展一件作品，例如今年秋天，成立23年的河床劇團，要首度在國家戲劇院演出，「過去河床的作品，都是走實驗劇場，在較小的場域演出，去年因疫情，劇院檔期空出來，河床有了先在劇院舞台試演的機會，對創作也更有幫助。」

資深節目製作人葉素伶表示，河床要從實驗劇場進到劇院舞台，能不能操作大舞台的場面調度，是一大考驗，「因疫情而有檔期，可直接在大舞台上試演和研發，是很難得的事情。」

葉素伶觀察，就表演藝術界而言，很多國際交流暫緩或是轉為線上，「大家都還在觀察和思考，下一步是什麼，既是慢下來，同時需要積極思考動起來，在生態變化之後，哪些可行，哪些不可行，找到新的路，都需要時間，無法速成。」

劉怡汝表示，疫情已成為一種新的日常生活，「當國際交流和旅行不再像過去那樣方便，遠距創作、無人展演、數位科技，都是新可能。」此外，作為場館，製作節目之外，在節目演完之後，後續對社會有什麼影響力，是需要思考的點，「因此，製作、研發和策展，都十分重要，需要有更多夥伴一起研究。」

(中時 )