藝人郭書瑤近年在演藝圈成績頗優異，身為家中長女的她17歲為了撐起家中經濟而出道賺錢，努力7年終於從低收入戶搖身一變成為擁有千萬豪宅的小富婆，她也大方分享自己的理財方法。

高中時郭書瑤的父親就過世了，身為長女的她一肩扛起家計，為了照料媽媽、妹妹和弟弟的生活開銷，毅然決然放棄高中學業出外打工，曾經一天只吃25元的一碗陽春麵度日，17歲時出道當小模，但因學歷低遭受輿論嘲笑，讓她一度感到自卑。全家最慘時月收入不到3萬，符合低收入戶的標準。

郭書瑤憑藉自身努力，在2013年得到第50屆金馬獎最佳新演員獎，2016年買下信義區的千萬小豪宅，透露是演員溫昇豪教她的方法，「只有買房才是最奪不走、也最踏實的儲蓄方法」。她也分享自己的3招理財方法，第一是「節儉分配收入」，領到薪水就會先分配成支出、預備金、保險3種主要用途，最後一部分才能自由花用，購物前也會想清楚是需要還是想要。

第二是「少用信用卡，多用現金」，她認為購物要用現金才有花錢的感覺，看到手上的錢減少，才能適時提醒自己要節省，非到必要時刻不會輕易使用信用卡，而每張卡額度上限僅有5萬元。

第三則是「強迫儲蓄，謹慎投資」，郭書瑤一開始較為保守，選擇用定存來投資，之後慢慢接觸壽險、投資型保單，以及美元保險，最近則是還有人民幣定存，加上之前的投資型保單，一年獲利約有5％，靠著這3招理財方式穩扎穩打，讓她總算有能力買得起千萬豪宅。

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(中時新聞網)