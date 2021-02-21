苗栗出現慣性竊盜，50歲謝姓男子在三義鄉涉嫌敲破轎車車窗，偷走車內名牌衣服以及一大堆「零食」，警方調查，謝男與同伴見車內有「突起物品」用衣物遮蓋，以為是貴重物品，便敲破車窗行竊，不料打開衣物一看，竟是一堆零食，當場傻眼，警方循線追捕將涉案3人依竊盜罪嫌送辦。

苗栗警察分局三義分駐所日前接獲民眾報案，稱放置於路旁車輛遭人打破車窗後行竊，一共遭竊4件名牌外套以及一大包零食。警方立即成立專案小組，調閱監視器影像發現可疑人車，認出為苗栗市謝姓、廖姓、黃姓3名慣竊，立即將3人查緝到案並起獲被害人所失竊衣物。

警方調查，50歲謝男、48歲廖男及40歲黃男，因涉及竊盜罪去年陸續假釋出獄，5日謝男及黃男在三義鄉水美街附近，發現賓士車內有「突起物品」用衣物遮蓋，以為是貴重物品，便敲破車窗行竊，不料打開衣物一看，竟是一堆零食，當場傻眼。

遭竊夫婦前往苗栗警分局指認贓物，他們表示，當天從北部南下帶孫子要去台中遊樂園遊玩，經過三義吃中餐將車子停在路邊，車上「BURBERRY」、「ARMANI」名牌大衣、背心價值約7到8萬元遭竊，但只找回1件，其餘已被丟棄，讓夫婦倆十分心疼。

苗栗警分局長楊贊鈞呼籲民眾，無論離開車輛的時間長短，請民眾下車時勿將貴重物品遺留車上，尤其是包包、現金等物品，避免讓心生不法之徒有可乘之機。

(中時 )