農曆過年之前由於桃醫群聚感染事件，加上外資大賣現貨，令許多投資人決定空手過年，甚至抱空單過年，接著滿心期待的認為，春節期間由於人與人的接觸更為密集，必將會使疫情更加增溫，自以為可以跟去年開紅盤一樣，先暴跌個700點再說。殊不知開紅盤第一天，台股反而向上先飆600點，再度改寫歷史新高，令許多投資人飆出一身冷汗。

不過，空軍弟兄們仍是沒有死心的，周五盤中一度大跌200多點的回檔，加上外資大幅賣超，開始令市場出現一些雜音，如「台股開紅盤是超漲」、「外資並不認同台股有16000點的實力」、「16000點之上是賣股票與空股票的時候」。但真是如此嗎？若我們來以另一個角度切入，反而會得到截然不同的結論。

「當政府做多態度非常明確時，往往就是台股的送分題」。

去年台股爆發3月股災，3月下旬政府啟動國安基金進場護盤，一路將台股自8523點，拉升至12000多點，非常接近30年的歷史高點12682點。照理說，這是台股的超級榮景，國安基金可以功成身退了！沒想到，7月的例行會議卻破天荒宣布，國安基金堅不退場，而半個月之後，台股即突破歷史高點，直達13031點。

雖然目前台股正處於前所未有的高位階，但只要政府有做多的決心，一切就不用擔心。正當全市場都在擔憂台股泡沫的時候，金管會主委黃天牧公開喊話，台股並非泡沫，而是具基本面支撐的。以過去國內外經驗，當股市處於高水位時，政府可以不需有任何作為，也可以對於風險提出一些示警，但在這個位階還做信心喊話，可真是少見了！這與去年7月的國安基金打死不退，有異曲同工之妙，不是嗎？

那麼16000點究竟該買股票還是賣股票，這個送分題，需要各位自己去答題囉！

（本文作者為摩爾投顧分析師林鈺凱）

※免責聲明：本文為作者觀點，不代表本網站立場，也非任何投資建議與參 考，請自行審慎判斷評估風險。

(中時新聞網)