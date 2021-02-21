高雄市各地區26個基層農會選舉，今（21）日上午9時開始投票，農事小組長應選384人、候選452人，同額競選者有林園、仁武、大社等15家農會，超額競選者有小港、鳳山、大寮區農會等11家農會；會員代表應選1,009人，候選1,027人，同額競選者計有小港、鳳山、林園等14家農會，超額競選者有鳥松、梓官區農會等10家農會、不足額競選者有燕巢、六龜區等2家農會。
高市警局針對全部384個投開票所，除了編排投開票所警衛人員外，另外規劃蒐證警力96人、緊急事故處理小組565人，投入投開票當日維安工作。警察局也針對參選人數較多的鳥松區農會、選情較為激烈的岡山區農會等處所，規劃巡邏警組加強巡守，避免事故發生。
警察局長黃明昭表示，本市共計384個投開票所，整體投開票秩序都能在各農會工作人員及警察同仁指引下，順利完成投開票作業，表現良好的民主風範；黃明昭也特別前往鳥松區農會及仁武分局向同仁表達慰勉之意，感謝大家一天下來的辛勞與努力。
(中時 )
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