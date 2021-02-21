高市警局出動警力維持農會選舉秩序，警察局長黃明昭也特別前往鳥松區農會及仁武分局向同仁表達慰勉之意，感謝大家一天下來的辛勞與努力。（柯宗緯翻攝）

高雄市各地區26個基層農會選舉，今（21）日上午9時開始投票，農事小組長應選384人、候選452人，同額競選者有林園、仁武、大社等15家農會，超額競選者有小港、鳳山、大寮區農會等11家農會；會員代表應選1,009人，候選1,027人，同額競選者計有小港、鳳山、林園等14家農會，超額競選者有鳥松、梓官區農會等10家農會、不足額競選者有燕巢、六龜區等2家農會。

高市警局針對全部384個投開票所，除了編排投開票所警衛人員外，另外規劃蒐證警力96人、緊急事故處理小組565人，投入投開票當日維安工作。警察局也針對參選人數較多的鳥松區農會、選情較為激烈的岡山區農會等處所，規劃巡邏警組加強巡守，避免事故發生。

警察局長黃明昭表示，本市共計384個投開票所，整體投開票秩序都能在各農會工作人員及警察同仁指引下，順利完成投開票作業，表現良好的民主風範；黃明昭也特別前往鳥松區農會及仁武分局向同仁表達慰勉之意，感謝大家一天下來的辛勞與努力。

(中時 )