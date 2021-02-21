全台農會今日進行農會代表、小組長改選，為因應突發事件，各區員警加強部署警力，因應突發狀況。新北市三峽警分局因應三峽農會改選，投入36名警力執行安全維護工作，在26處投開票所加強戒護。（三峽區19處、鶯歌區7處)。

三峽警分局表示，分局長許芳毅一大早在督察組及其他幹部陪同下於三峽區、鶯歌區農會現地舉行勤前教育及交付任務，護送選票出發，並於1小時內安全到達各投票開所，除了在27處投開票所投入警力外，另規畫10名線上緊急事故處理及蒐證警力，律定轄區派出所巡邏警網，加強巡簽投開票所及二層警網複式巡簽，確保選舉順利進行。

過程中，三峽所員警張榮哲遇到不便民眾，主動在長青活動中心協助攙扶上階梯，引起張姓老先生大聲好評，老先生說感覺好像看到回到當年軍中，看到了老長官，並讚聲現在三峽年輕的警察很有人情味，前途大有可為， 張榮哲則靦腆的表示，這是警方應該做的，能夠讓民眾順利及快速的投完票，才是最重要的事。

(中時 )