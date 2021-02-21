美國NASA毅力號探測車成功登陸火星，負責操控探測車的團隊由來自台灣的工程師嚴正帶領。蔡英文總統今天表示，台灣的科學實力，可以為全人類帶來貢獻。行政院本周也提出太空發展法草案，我們會繼續自製衛星，更要接軌國際，支持太空產業的發展。「人類探索未知的過程，台灣一定不會缺席！」

蔡英文在臉書表示，「在火星上開車」的駕駛，來自台灣！這幾天，國際上的大新聞是美國 NASA毅力號（Perseverance）探測車成功登陸火星，展開尋找生命證據的任務。毅力號還攜帶了一具小型無人機，這是人類第一次把無人機送往火星。

她說，毅力號的科學團隊，也有台灣人參與其中，像是負責操控探測車的團隊，就由工程師嚴正博士帶領。他們在地球上編排程式指令，遠端駕駛火星上的毅力號。

參與太空船設計的劉登凱博士也來自台灣。蔡英文指出，在NASA服務的台灣人很多，他們都是台灣的驕傲。而就像前年台灣團隊一起取得第一張黑洞照片一樣，台灣的科學實力，可以為全人類帶來貢獻。

就在這個星期，行政院也提出太空發展法 草案，她說，我們會繼續自製衛星，更要接軌國際，支持太空產業的發展。就像嚴正博士說的，想投入航太科技的年輕人，要和毅力號 一樣不怕困難、不怕失敗，「我也認為，人類探索未知的過程，台灣一定不會缺席！」

(中時 )