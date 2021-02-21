「偶像劇女王」陳喬恩在2019年登上戀愛真人秀《女兒們的戀愛2》，和小9歲大馬富二代曾偉昌（Alan）配對成功，小倆口交往1年多感情穩定，而小倆口自從去年9月抵台後，出入總是如影隨形，不過陳喬恩日前才發文自嘲「圓滾滾」，她今（21日）就被媒體拍到發福照，對此，陳喬恩也在IG發文直呼：「麻煩去拍別人 照片激勵我減肥」。

41歲女星陳喬恩日前才在IG曬自拍，照片中她睜大雙眼、面無表情，陳喬恩還被讚瘦了，但她則是留言自嘲是：「圓滾滾」，不過陳喬恩今就被媒體拍到發福照，對此，陳喬恩稍早則在IG發文回應：「美食太多，盡情享用，我在休假 168減肥法安排上」。

陳喬恩還提到：「沒有人想看我去銀行或是便利商店，麻煩去拍別人，照片激勵我減肥」，字裡行間藏不住無奈，陳喬恩發文還釣出柯佳嬿留言：「你辛苦很久了 放假就好好放鬆 不要這麼累 開工再來準備」，陳喬恩也幽默回應：「約飯啊」。

不過陳喬恩自從認愛Alan後，陳喬恩的身材一直都是外界焦點，她屢次被指小腹隆起、疑似有孕，對此，陳喬恩過去就曾曬出喝茶的劇照，並寫下：「喝杯茶 看看八卦 也是挺煩的厚 對啊#現在新聞超魔幻的#也是懶的回應了啦」，同時陳喬恩還逗趣說：「姊想靜靜」、「但內心希望偷拍別人的人遇到鬼」。

(中時新聞網)