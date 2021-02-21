台灣「生不如死」在去年成真！人口死亡率首度超越出生率，時間點比國發會預估的還要早上好幾年。除了現代人結婚年齡愈來愈晚，夫妻婚後對於生小孩的態度，更是取決出生率高低的關鍵。

一名網友在Dcard發文，直接點出「不生小孩的5大優點」，引起網友熱烈討論。5大優點包括可減少許多開銷、提早財富自由；免養育，一樣能省很多錢；沒小孩、沒比較；不用看自己的孩子在社會上受苦受難；會生出什麼樣的下一代不知道，生到來討債的就慘了。

原PO宣稱自己是北部一所國立大學畢業生，今年27歲還滿年輕的，但已決定不生了。網友正反意見都有，對原PO列出的5大優點也不見得完全附和。

許多贊成的人多以經濟狀況為考量重點，「不生小孩真的省很多」、「小孩從出生到大學都要花錢，幾百萬跑不掉」、「如果打定主意不生，好像也沒必要結婚」、「買房被房貸綁死、生小孩被小孩綁死，太累了」。

也有網友以「養兒防老」的角度為出發點，「沒小孩老了沒人照顧，一個人過年很孤單」、「有時候看到其他人家庭圓滿，多少會羨慕啦」、「同學、朋友都結婚了，聚餐都在談小孩，很沒參與感」。

(中時新聞網)