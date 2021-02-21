新竹縣11個農會21日投票選舉會員代表，投開票過程都很平順，芎林鄉農會因地方派系角力，雙方人馬全力動員，投票率高達6成5，據了解，總幹事林冠伶可掌握過半的會員代表席次，應可順利蟬聯。「雙雄對決」的竹北市農會，現任總幹事馮濬傑，也輕騎過關，

已任3屆總幹事的林冠伶，遭前縣議員彭然貴這方人馬強力挑戰，選前有會員代表余福順以傳單質疑林用人內舉不避親等情形，林認遭誣蔑提出妨害名譽告訴。

林冠伶是績優總幹事，彭系想要拉她下馬，只有取得過半會員代表，在下一階段掌握理事會，才能達到不續聘林的目的，有47人登記選會員代表搶33席，暗潮洶湧，雙方人馬全力動員後，林仍擺脫糾纏，拿得過半會員代表席次。

地方人士指出，下一階段才是縣農會選舉，但以目前情勢觀察，現任縣農會總幹事劉德威因涉背信罪被檢方起訴，連任機會渺茫，呈現李筱華和曾炫鈞之爭。

劉德威被控2018年2月利用發放員工年終獎金額度的權力，發結4名幹部各3個月年終，但要4人上繳1個月年終獎金供他保管，新竹地檢署依背信罪嫌提起公訴。

李筱華是前寶山李文榜的女兒，曾擔任過寶山農會總幹事，而曾炫鈞則是前竹東鎮長曾廷泉的兒子，雙方實力在伯仲之間。

縣府農業處指出，這次基層農會改選平均投票率為47.51％，共選出農事小組長157人、副組長12人及會員代表430人，選舉過程平順，未發生重大違規事件。

各農會將在3月2日至5日間召開會員代表大會，選舉農會理事、監事及出席上級農會代表於3月10日至15日間召開理事會及監事會，選出理事長、常務監事並聘任總幹事。

而新竹縣農會將於3月24日前召開會員代表大會，選舉農會理事、監事及出席上級農會代表，並於4月1日前召開理事會及監事會，選出理事長、常務監事並聘任總幹事。

(中時 )