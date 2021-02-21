異國戀夫妻檔Youtuber「丹麥先生x台灣太太」，認識6天即結婚引起爭議，又迅速遭前女友在影片底下留言打臉，指控丹麥先生不但吃軟飯，甚至還無縫接軌，對此，台灣太太也親自一一回擊對方說法，「我覺得被無縫接軌，反而是對前女友最好的！」

「丹麥先生x台灣太太」15日發出首支影片，敘述2人的相愛過程，他們在交友軟體Tinder認識後，第3次見面就決定登記結婚，整個過程只有短短6天，立刻掀起網友論戰，還釣出疑似丹麥先生的前女友留言回覆，表示自己和對方交往5年，丹麥先生1年前為她來台，卻在她家住了半年都沒找工作，這期間2人的吃喝玩樂都是女方負擔。

女網友指出，去年11月她透過友人得知丹麥先生在玩Tinder，攤牌後對方只表示，「我想分手，但沒有先跟妳講就去上Tinder，對不起」，儘管2人曾短暫復合，她卻在情人節當天被對方告知有新對象，隨後就看見閃婚影片，讓她超傻眼，發現自己遭到無縫接軌。

對此，台灣太太回應，「如果我先生真的像前女友說的這麼差勁的話，那我覺得被無縫接軌，反而是對前女友最好的」，同時也為老公抱不平，「丹麥的房租是台灣的三倍，丹麥的房租是我先生出的，前女友在丹麥的電話費也是我先生出的。」她表示老公有給她看過和前女友的對話紀錄，都是女方單方面想挽回，最後更甜蜜告白，「親愛的老公，能夠嫁給你，我真的好幸福！太太我最愛你了！」

(中時新聞網)