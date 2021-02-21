中國河南商丘近日傳出，當地有一條野生的大蛇，會每日準時從墳頭爬出在外面曬太陽，如此奇景吸引當地民眾圍觀，甚至有人焚香祭拜，但最後遭到鎮上的工作人員給驅散。

根據《網易新聞》報導指出，河南商丘寧陵縣柳河鎮趙爾莊村，當地村民發現，在村莊附近的墳頭上，總是有一條大蛇在固定時間出沒，大蛇不攻擊人、不亂晃，就是躺在墳頭上曬太陽。當地村民認為大蛇是有靈性的動物，紛紛前來圍觀，甚至還有村民在旁邊焚香祭拜。

而圍觀民眾甚至多達上百民，而村民為了看蛇，甚至不小心踩壞田地中的小麥，有村民還在田地旁邊立起招牌，寫著「文明觀蛇，靠邊走，腳下留情」。

但民眾的行為，看在柳河鎮鎮方極度不滿意，當地工作人員驅趕了那些祭拜大蛇的民眾，並且教訓了帶頭的幾個民眾。工作人員解釋，由於近日溫度上升，冬眠的蛇從地上爬出來曬太陽補充能量，屬於正常的自然現象。

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(中時新聞網)