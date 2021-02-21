金門縣農會選情單純，選舉過程平和順利。（李金生攝）

金門縣農會改制第13屆選任人員選舉，投票率約30％，過程十分順利。（李金生攝）

縣府建設處處長陳祥麟、農林科長鄭向廷及現任農會理事長蔡水游、常務監事陳國強、總幹事黃永堆等人赴各鄉鎮投開票所巡視。（金門縣府建設處提供）

金門縣農會改制第13屆選任人員選舉今天在全縣5鄉鎮34個投開票所舉行，順利選出會員代表44人及農事正、副小組長46人，投票率約30％，過程十分順利。

縣府建設處處長陳祥麟、農林科長鄭向廷及現任農會理事長蔡水游、常務監事陳國強、總幹事黃永堆等人赴各鄉鎮投開票所巡視，投票結果於下午3時許揭曉。

會員代表當選名單：（一）金城鎮：東門里許乃耀、南門里林文彬；西門里許昆陣、蔡秋旺；北門里陳天成；古城里倪振贊、辛甫青；賢庵里許燕成、珠沙里戴德強、金水里陳秀音。（二）金湖鎮：瓊林里蔡水游、蔡聰謀；正義里陳國強、蓮庵里呂水平、溪湖里呂金獅、新湖里陳天助、山外里謝鴻儒、料羅里謝鴻志。（三）金沙鎮：汶沙里王勇培、林金鳳、黃信買；光前里黃榮國、何斗里陳鈞民、浦山里何肅智、西園里許來明、官嶼里王玉筑、三山里陳松福、大洋里吳宗派。（四）金寧鄉：古寧村李朝金、李錫明；湖埔村楊朝基；榜林村許玉昭、許維琛；安美村楊誠玉、薛成吉；后盤村蔡清淼；盤山村翁水河、莊西添。（五）烈嶼鄉：林湖村林長用、黃埔村洪鋒明、西口村林益、上林村洪振華、上岐村洪馬勸、洪水不。

正、副小組長當選名單： （一）金城鎮：東門里周錫堯、南門里許心富、西門里蔡水盛、北門里黃登堅、古城里董水涼、邵國森；賢庵里盧承國、珠沙里歐贊隊；金水里李坤成、洪存德。（二）金湖鎮：瓊林里蔡欽水、蔡廷採；正義里李金華、黃允慶；蓮庵里張麗琴、溪湖里關文執、新湖里陳文章、山外里陳回；料羅里李梨月、黃能發。（三）金沙鎮：汶沙里李彩鳳、光前里黃榮第；何斗里陳水池、張亞風；浦山里陳財寶、西園里許振慶、官嶼里黃玉梨、三山里梁吳賢治；大洋里吳金商、吳閣秤。（四）金寧鄉：古寧村李開陣、湖埔村楊天在、榜林村許李秀寬、安美村莊友央、后盤村王金鏡；盤山村董秀真。（五）烈嶼鄉：林湖村林萬塔、林根陣；黃埔村方清喜、洪天因；西口村杜順意、蔡天賞；上林村林陸昆、洪天教；上岐村洪財利、洪海瑚。

縣府建設處表示，農會肩負著地區農業政策的推廣，同時也是農民與縣府之前的橋梁，後續農會預定於3月2日召開會員代表大會，屆時將選出理事與監事，也將於3月12日召開第1次理、監事會議，產生新一任農會理事長、常務監事及聘任總幹事，帶領未來農會業務的發展。

(中時 )