澎湖18歲陳姓少年騎車乘載16歲方姓少女，21日行經白沙鄉中正橋路段，疑似車速過快自撞橋墩掉落橋下，經民眾報案急救送醫，幸無生命危險。

澎湖縣消防局表示，21日下午2時22分許接獲民眾報案，於縣道203線中屯段9.1公里處（白沙鄉往馬公市方向，中正橋路段），有1部機車自撞橋墩，駕駛人及附載人1男1女雙載摔落橋下待救。

消防局獲報後，立即派遣白沙分隊消防及救護車輛共4車7人前往搶救，大隊長陳孟鴻到場指揮。

勤務人員到達現場後回報，現場2名傷者，男性臉部擦傷，女性傷勢較為嚴重，白沙分隊立即出動器材車車吊掛SKED（捲式擔架）救起，緊急送往三總澎湖分院救治。

初步調查，傷者18歲陳姓少年及16歲方姓少女，兩人都是澎湖籍，男性臉部擦傷，女性雙手手臂疑似骨折，四肢擦傷，2人意識清楚。

澎湖縣白沙警分局表示，全案已派員積極調查釐清真正肇事原因，根據現場地上遺留煞車痕跡不排除車速過快肇禍。

(中時 )