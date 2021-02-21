南投農會選情激烈，最終水里、鹿谷區的現任派總幹事將順利連任。而包括水里農會等地的投開票所，21日治安正常，無選舉不法情事發生。（黃立杰攝）

農會選舉21日正式開跑，首先進行的是13鄉鎮的小組長和會員代表改選投票，接續三月由會員代表選出理事長、常務監事、總幹事等職務，因此21日的選舉相當重要，時間為上午9時至下午2時止，僅5小時供農友投票，其中以水里鄉及鹿谷鄉的選舉最為激烈。

投票作業於下午2時順利結束，兩大戰區戰況略有不同，水里鄉農會在45席會員代表席次中，最終現任派以23席險勝；鹿谷鄉農會則在45席次中，現任派以42席拿下壓倒性票數，兩鄉現任派都順利取得優勢。

南投縣基層農會選舉，僅水里、鹿谷兩地的農會總幹事非同額競選，形成現任派與挑戰派熱戰的局面，水里農會是由現任總幹事張啟荃，面對縣議員陳淑惠的兒子賴育佑強力挑戰，在45席會員代表席次中，竟有高達82人登記參選，最後現任派拿下23席，驚險達成席次過半。

鹿谷農會則是由尋求連任的總幹事林義能，迎戰水里鄉長陳癸佑之妻陳尤敏，在45席會員代表席次中，亦有多達63人登記參選，最後開票結果現任派拿下42席，強勢守下連任優勢。

在會員代表確定後，農會的理監事選舉投票日為3月6日，理事長、常務監事、總幹事選舉投票日則為3月15日，若無意外，則屆時兩鄉的總幹事都將順利連任；投縣其他鄉鎮，則皆為同額競選。

集集警分局表示，21日轄區內包括水里鄉的18個農會選舉投開票所，治安正常，無發生選舉不法情事，今日的選舉順利結束。

(中時 )