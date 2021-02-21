官方人員今天證實，曾經屬於法國大亨塔比、價值超過新台幣2億元的帆船遊艇Phocea號（現稱Enigma號）日前起火後，已在馬來西亞近海沉沒。

馬來西亞海巡單位表示，長75公尺的Phocea號19日清晨在度假勝地蘭卡威島（Langkawi）附近沉沒。這艘4桅帆船在18日陷入火海。

海巡高官穆罕默德（Mohamad Zawawi Abdullah）告訴法新社：「我們認為它大約是在19日上午5時或6時沉沒。」

「我們成功控制住火勢，但大火對船體的損害可能導致遊艇沉沒。」

穆罕默德說，政府官員正在調查起火原因，遊艇代理人已得知沉船消息。

救難人員18日接獲火警通報後，7名船員獲救。

這艘遊艇1976年為法國航海家柯拉斯（Alain Colas）建造，在1980與1990年代為塔比（Bernard Tapie）所有。

據媒體報導，之後遊艇又以3650萬法郎（相當於今日750萬歐元，約新台幣2億5000萬元）的價格，賣給一名黎巴嫩富裕女性。

塔比曾經入閣，為法國社會黨政府效力。出身寒微的他建立起一個運動和媒體帝國，但日後面臨一連串法律問題。

塔比在事業初期透過收購破產企業致富，並大肆炫耀自己的富有。除了Phocea號遊艇，他還買下一個足球俱樂部。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1100221

(中央社)