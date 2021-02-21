說道千禧世代的華人電影，絕對不能不提《無間道》3部曲，當年這套香港警匪經典之作，締造許多光榮的紀錄，而除了優秀的幕後團隊之外，兩大男主角劉德華與梁朝偉的演技火花，絕對佔了極大功勞，而兩人自《無間道III之終極無間》後，18年來竟沒再交手過，直到如今兩位金馬影帝確定演出以7、80年代為背景的反貪題材電影《金手指》，近日該片舉辦發布會，劉德華、梁朝偉現身，堪稱世紀合體。

《無間道》系列電影當年不但締造票房紅盤、獲獎無數，影響力甚至大到驚動美國好萊塢，被華納兄弟買去翻拍成西洋版的《神鬼無間》，由大導馬丁史柯西斯執導，並請來一線巨星李奧納多狄卡皮歐及麥特戴蒙主演，還有傑克尼遜、馬克華伯格加盟，卡司華麗至極，也讓原本的《無間道》系列電影，被CNN評為「影史十八大亞洲電影」第10名。

劉德華與梁朝偉睽違18年，終於合作演出《金手指》。(翻攝自英皇電影Emperor Motion Pictures官方臉書)

如今睽違18年，英皇集團主席楊受成擔任出品人、投資額高達3.5億港幣(約台幣12.6億)的電影《金手指》宣布啟動，敲定由劉德華與梁朝偉擔綱主角，昨(2/20)舉辦發布會，兩大男神現身，讓眾人心中湧現《無間道》的回憶，兩人開心留下金色掌印模板，據《明報》報導，梁朝偉對於與劉德華久違合作，表示戲劇是這樣的，要經過多次合作才能找到彼此的默契，但他跟華仔還沒演到對手戲，「我已經能感到會和以前一樣，好好玩，好期待」。

聽聞昔日戰友如此說，劉德華也放電兼放愛心，表示早前接到邀約就有心電感應，「我一收到劇本、看完，就覺得要跟他演對手戲的應該就是梁朝偉了「果然是他，別無他選」，導演莊文強則賣關子，只提示他們兩人會是亦敵亦友，亦正亦邪，反倒梁朝偉大爆料，直接說《金手指》可算是《無間道》的逆轉，但文戲會多一點。

(中時新聞網)