新北市新店區北宜公路今（21）日下午2時許發生普通重機與黃牌重機車禍，造成1死1重傷，24歲蘇姓男子不幸死亡，就讀台大法律系的19歲日籍林姓男子急救後已轉加護病房觀察。

據了解，騎乘黃牌重機的24歲蘇姓男子行經北宜公路18.1公里處，疑與對向騎乘普通重機的19歲日本籍林姓男子高速衝撞，由於撞擊力道猛烈，2名騎士都倒地不起，鮮血汩汩流出，現場景象觸目驚心。

救護人員獲報趕抵，蘇男現場已無生命跡象，緊急送往新店耕莘醫院急救，不幸仍告不治。林姓男子則送往新店慈濟醫院救護，因顱內出血、全身擦挫傷且無意識，插管急救已轉加護病房觀察。據了解，林生在台並無親屬，警方已通知學校協助照護。

警方表示，由於事發時沒有目擊者，該路段也沒有監視器，故車禍發生原因需進一步調查釐清。現場已於下午4時35分完成採證，並在排除散落物後恢復通行。

(中時 )