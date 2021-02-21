對於人類來說，醫院是左右生死的關鍵之處，病患在此得到醫治，但也有些人不敵病魔，生命在此走到終點，因此坊間廣為流傳靈異經驗中，「醫院」很難不成為熱點，資深媒體人許聖梅在節目上述說一則故事，一名高二男生在網路上分享自己住院時發生的靈異事件，當年不過是想溜出病房買點零食，卻遇到一輩子忘不了的恐怖經歷。

許聖梅在《震震有詞》節目上分享，有名叫做「阿青」的網友，述說自己高二住院的經歷，引爆議論，照阿青所述，他高二那年出了一場車禍，被送到醫院救治，因此住了幾天，而對精力充沛的高中生來說，住院的日子很無聊，手術完的阿青在恢復行動力後，某天深夜想溜去超商透氣加買零食，結果一踏出病房就被打掃阿婆發現，遭到制止。

但阿青不以為意，仍舊照常走出去，結果看見鄰近的病人過世正被推出病房，讓他楞了一下趕忙縮頭離開，轉進了樓梯間，這時眼前卻出現一名小妹妹，妹妹跟他說，也是想出去買東西，阿青怕小孩危險，就牽著她的手一起走，但小妹妹的手非常冰冷，但阿青仍帶著她完成「任務」，回來後，小妹妹送上一條紅線做回禮，當他正要接受，掃地阿婆又冒出來，斥責：「不是叫你不要走出病房」，這時阿青回神，發現場景已不是剛剛的樓梯間，而是在長廊上，往前一點的底部，就是醫院的「往生室」，嚇得阿青連滾帶爬回病房。

隔天一早，阿青詢問護理師，答案讓他超傻眼，護理師說，她們醫院的病人過世後，要推去往生室之前，右手腕會被掛上紅線，而昨天有一位往生者的紅線離奇消失了，如今就在阿青這裡。

更恐怖的是，阿青心想好險有掃地阿婆兩度阻止他，不然不知會發生什麼事情，因此想要去跟婆婆道謝，於是問了護理師，護理師詫異回答：「我們沒有在晚上收垃圾的任何人」，因此阿青是一晚上撞鬼2次，這經歷讓他過了好多年的現在，都無法忘懷。

(中時新聞網)