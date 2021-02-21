一般認為爬樓梯最傷膝蓋，許多中老年人為了保護膝關節甚至不敢爬樓梯，不過醫師表示，其實只要懂得如何爬，不見得會傷膝，反而是起床、上廁所、用餐時等4個常見動作，若不注意恐比爬樓梯更傷。

大林慈濟醫院關節中心主任呂紹睿在《自己的膝蓋自己救—退化性膝關節炎的真相》一書中指出，間歇性的跑、跳能促進新陳代謝，並不會傷害軟骨，但長期重複發炎就會增加軟骨間的靜態壓力，不但造成緊繃、痠痛，甚至會使軟骨逐漸崩解。

呂紹睿舉出下列4種日常生活中最容易犯的錯誤動作，恐加速破壞膝關節軟骨：

1. 瞬間下床

晚上睡覺時，因為身體長時間平躺，血液循環緩慢、靜脈回流差，以至於有些人半夜或早上起床時，會覺得膝蓋卡卡的，無法馬上行動，呂紹睿提醒，這時不要急著下床，先平躺或坐在床邊，慢慢的重複伸直、彎曲雙膝動作，並用雙手搓揉膝蓋，尤其是膝蓋內側，約三到五分鐘，改善血液循環後再下床。

2. 蹲式廁所

上廁所是每天要重複多次的動作，蹲式廁所長時維持蹲著的姿勢，比較容易傷膝蓋，建議改用坐式馬桶，此外動作要盡量放慢，最好扶著牆壁或扶手再起身，避免內側皺襞因膝蓋快速、突然的彎曲而被膝蓋骨夾擊。

3. 久坐後突然站起

不論是坐椅子或沙發，包括工作、用餐後，起身時動作務必要放慢，最好是可以用手扶著椅背或是桌沿，慢慢站起或坐下，這個原則也適於一天內所有要坐下、站起的動作。

4. 下樓梯

上樓梯時，下肢用力階段，膝蓋是由彎曲到伸直，但下樓梯時，膝蓋是由伸直到彎曲，這時膝蓋骨特別容易夾到內側皺襞，尤其內側皺襞已經發炎、腫脹的患者盡量避免下樓梯。例如登山時，上山用走的，下山可選擇搭車，如果非得走，建議以膝蓋微彎的姿勢慢慢走，並適時以扶手幫忙使力，較能避免膝關節受損。

膝關節保健與物理治療

(中時新聞網)