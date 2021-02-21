美國德州原油生產因暴雪致斷電受阻、葉門胡塞武裝組織襲擊沙烏地阿拉伯機場等影響，國際油價勁揚，創波段高點；惟受限亞鄰最新原則，中油、台塑化宣布國內各式汽、柴油價格各調漲0.5元。中油、台塑化汽、柴油各吸收1.2及1.8元。

台塑化指出，近期國際油價因產油國減產、各國疫苗接種持續及德州暴風雪影響，明顯攀揚；後續走勢以德州煉油、石化廠何時復工，以及產油國三月初會議成為追蹤焦點。一般來說，若電力回復，生產禁令解除，原油、天然氣業者復工會較快些，其次為煉油廠，石化廠因製程與原料因素，復工開車時間會較慢。

此外，短線油價急漲衝高，預估沙烏地等產油國基於持續打壓美頁岩油前提，三月會議或有新動作，以避免油價攀揚太高，促使美頁岩油業者營運動能復甦。如此一來，油價急漲力道應會趨緩。

中油表示，本週調價指標7D3B週均價為每桶62.80美元，較前週60.49美元上漲2.31美元，新臺幣兌美元匯率升值0.041元，國內油價依公式計算漲幅為2.94％。按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應分別調漲1.7元及2.3元；惟經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油價格各調漲0.5元。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升25.5元、95無鉛汽油每公升27元、98無鉛汽油每公升29元、超級柴油每公升22.8元。

此外，台塑化22日凌晨1時起，參考零售價格為92無鉛汽油每公升25.5元、95無鉛汽油每公升26.9元、98無鉛汽油每公升29元、超級柴油每公升22.6元。

因有消息稱OPEC+將考慮增產，紐約商業交易所（NYMEX）4月原油期貨2月18日收盤下跌1％，成為每桶60.53美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油也下滑0.6％，成為每桶63.93美元。

路透社引述消息來源報導，鑒於油價回升，石油輸出國組織及俄羅斯等產油盟國（OPEC+）可能在4月後放鬆對供應的限制。華爾街日報也引述消息來源報導，沙烏地阿拉伯考慮自4月起提高產量，因對油價上漲的信心增強。沙國2-3月自願削減日產量100萬桶。

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