全球股市隨著疫苗的好消息，一路向上攀升，尤其是新興市場股票，2021年初以來的表現，在各項資產類別中最為突出，然而一如疫情變化難以捉摸，民眾對於新興市場資產部位該見好就收？或可以續抱再期高點？瑞銀財富管理投資總監辦公室對此表示，或許部份已飆高的市場要加以謹慎，但仍有部份市場因2020年經濟成長較為延遲，行情至今尚未完全反映，都值得持續關注。

在新興市場投資機會中，瑞銀特別關注四個主題：中國、股票、債券、外匯。至於新興市場面，則以中國，韓國，新加坡，拉美，及俄羅斯，較為看好。

瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，美國德州的暴風雪與嚴寒天氣不僅影響了能源產出，也給全球半導體生產帶來壓力，面對短期新現象，仍保持看好新興市場的資產回報，認為該市場的資產收益，將在未來數月受全球疫情的同步復甦而推動。

外銀、外商投顧均同意，新興市場是全球最具回報潛力的股票市場，今年的股市帶動唱，將來自於上市公司的獲利增長，例如中國股市是瑞銀財富管理首選的股票市場之一，回報率估測將優於許多已開發國家市場。

富達國際亞洲股票投資總監繆子美指出，牛年的陸股總是不負眾望，過去兩次牛年，2009-2010 年上證綜合 指數大漲 51%、1997-1998 年則反彈了27%，今年開年以來市場關注中國經濟與企業獲利，估計至少在前兩季，中國企業擁有強勁的獲利成長。

惟，瑞銀仍提醒，目前新興市場國家的經濟復甦步伐，將更依賴於疫苗推廣的速度。未來也有些潛在風險需注意，一是經濟刺激計畫回撤的短期陣痛，及不良貸款的增加徒生的風險，「所幸這些應該不會在短期內顯現。」

(工商 )