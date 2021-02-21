大陸工信部21日發文表示，基礎電信企業於2021年春節假期，認真落實工信部對通訊保障工作的部署和要求，全力維護民眾就地過年和疫情防控的服務保障，確保通訊網路運行安全穩定，同時滿足廣大用戶春節期間數位消費需求。

大陸因疫情影響，發起就地過年倡議，使春節拜年、娛樂方式及消費模式加速網路化，雲端過節、數位紅包、網購年貨等網路活動成為新興潮流，帶動移動網際網路流量快速增長。

春節假期7天，移動網際網路流量達到357.3萬TB，與2020年春節7天相比增長23.4％。其中，除夕和初一兩天的移動數據流量分別增長28.7％和26.1％。民眾改採線上互動、娛樂、購物等生活方式過節。

抖音數據顯示，從2月4日至15日，拜年短視頻數量年增11倍。優酷平臺數據顯示，1月28日到2月16日，超過23億人次上網追劇觀影，年增20％；支付寶平台數據指出，線上發送紅包增長270％，共有2.6億人次參與線上「寫福送福」活動。

(工商 )