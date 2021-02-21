新冠肺炎疫情未歇，疫苗被視為推動解封的希望，而對於沒有透過大中華地區代理商上海復星醫藥購買，指揮官陳時中表示，是BNT主動聯繫。對此，藥師林士峰認為，陳時中要繞過大中華區總代理上海復興，和德國原廠下單，還是買得到疫苗，但此舉屬於特殊需求，通常要加價處理，他更忍不住直言，為了意識形態被加價，陳時中還不被老闆電爆？

林士峰今(21日)在臉書上對商業模式進行分析指出，假如我們自己去日本搬戴森吸塵器回國自用，這是零售的行爲，損及國內代理商的利益，如果買到了機王，通常不是搬回日本享受保固，或者是加錢，請國內的代理自費修理。假如我們自己去日本搬戴森吸塵器回國自用，這個是零售的行爲，這個損及國內代理商的利益，如果買到了機王，通常不是搬回日本享受保固，或者是加錢，請國內的代理自費修理。

接著，林士峰表示，陳時中意圖繞過大中華地區的代理商，跟德國原廠商下單購買疫苗，這樣有可能會損及上海復星的利益，而且這個不是自用，自然屬於批發行爲，通常加錢，「想繞過代理買，算是特殊需求，特殊需求通常需要加價處理」，而最後應該還是買的到。

不過，林士峰也說，可是時中部長，如果您是私人企業的採購，爲了意識型態被加價，「老闆還不電爆你.....」。

網友們也留言回應，「以後誰敢跟你這個中華民國談生意，凡事我想怎樣就怎樣。還真以為Taiwan NO.1」、「哈哈，真的覺得他被推上神壇就是為了到時可以拿來背鍋專用的，大家的炮火都在轟他然後真正搞事的另有其人」「大費周章的目的是省錢，但我們呢？」

(中時新聞網)