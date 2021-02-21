「屏東縣車城鄉四重溪休閒農業區」公告畫定，是屏東縣第3個公告畫設的休閒農業區，區域內除了農作種類多元，名聞遐邇的四重溪溫泉是最大特點，另外還有統埔鎮安宮、琉球蕃民墓、溫泉村日式建築等文化資源，是發展休閒生態農業的利基。

四重溪休閒農業區畫定面積415.17公頃，是繼縣府在高樹鄉、萬巒鄉分別設立新豐休閒農業區及沿山休閒農業區後，屏東縣第3個公告畫設的休閒農業區。它的位置得天獨厚，鄰近恆春墾丁，極具旅遊市場，又具備不同型態產業、文化及景觀資源，畫設休閒農業區有利整體行銷發展。

區域內農作種類多元，有洋蔥、紅龍果、黑豆、西瓜、鴨蛋等，並加工發展出許多具在地特色的副產品。台灣四大名泉之一的四重溪溫泉，吸引大批遊客前來泡湯，縣府近年來於冬季舉辦四重溪溫泉季，已成為地方盛事。縣府未來將結合區內一級、二級、三級產業資源，發展四季主題性體驗活動。

(中時 )