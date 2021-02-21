被形容為「400年來最美麗的音緣」的音樂紀錄電影《聽見臺灣》，今天（2／21）在台北信義威秀影城舉行「回饋首映會」，邀請首波250多名贊助者提前欣賞，並舉行首場映後弦樂演奏會，帶出片中音樂大師鮑元愷所創作的〈宜蘭童謠〉、〈恆春鄉愁〉、〈泰雅情歌〉及〈高山青〉等4首交響曲目，場面熱鬧非凡。鮑元愷的30多年音樂摯交黃輔棠教授，還專程從臺南趕來欣賞。曾陪老友全台走透透的他，在大銀幕上看見老友對台灣的濃郁情感，往事歷歷在目，感動得熱淚盈眶。

更感人的是，導演崔永徽今天還自費邀請15位對音樂充滿興趣的視障朋友擔任嘉賓，一起「聽見臺灣」，從音樂來感受這片美麗土地。這部描述音樂大師鮑元愷如何藉交響樂、展現台灣之美的電影《聽見臺灣》，本周末27日將赴高雄大遠百威秀影城舉行第二場「回饋首映會」，並於3月5日全台隆重上映。

由於音樂紀錄電影《聽見臺灣》口碑鼎沸，導演崔永徽日前收到國立臺灣圖書館的來信，希望能團體購票欣賞該片。當得知該館專門服務視障朋友，崔永徽二話不說，立馬決定自掏腰包、邀請15位對音樂充滿興趣的視障朋友擔任這場「回饋首映會」的座上嘉賓。崔永徽的盛情邀請「大家聽到都暴動了！」，該館組員闕詩穎小姐更表示，她看過崔永徽的前作《只有大海知道》，對崔導藉電影傳達對這片土地的關懷與溫暖人情欽佩不已。而此次崔導主動邀請視障者「無阻礙」跟觀眾一起感受這部電影，這份溫暖與平等更讓人感到窩心。

《聽見臺灣》是導演崔永徽繼電影《只有大海知道》後的最新力作，不僅橫跨台灣和大陸兩地拍攝，更歷時8年攝製才告完成。片中藉77歲音樂大師鮑元愷在臺教書時所見所聞，展現出連臺灣人都未察覺的臺灣之美，被形容為「400年來最美麗的音緣」。由於紀錄電影上映不易，崔永徽自去年底展開上映募資，歷經兩個多月後不僅達標，更以新臺幣829,171元金額，超越達標設定75萬元的110％，除順利於北高兩地舉行「回饋首映會」，更邀請臺北愛樂管弦樂團、知名小提琴家朱育佑映後演奏，讓片中音樂大師鮑元愷所創作的〈宜蘭童謠〉、〈恆春鄉愁〉、〈泰雅情歌〉及〈高山青〉等4首交響樂曲現場呈現，更滿足觀眾視聽饗宴。

曾經大膽建議鮑元愷修改樂章的前臺南應用科技大學音樂系教授黃輔棠，今天也特地自台南趕來欣賞。曾陪鮑元愷全臺采風的他，在大銀幕上看見老友對臺灣的濃郁情感，往事歷歷在目，感動得熱淚盈眶。黃輔棠跟鮑元愷過去都曾經歷過文化大革命，也是無話不談的知心好友。黃輔棠不但跟鮑元愷引薦臺北愛樂，更是他創作《臺灣音畫》八首交響樂章時的最佳顧問。有趣的是，當片中放映到黃輔棠當時覺得第四樂章〈恆春鄉愁〉並未寫出鮑元愷的水平，竟從臺灣寫了建言信給他的畫面，還讓黃輔棠笑了出來。黃輔棠表示，鮑元愷看了信不僅不以為忤，反而開心地立刻著手修改，並回信感謝他直言不諱的建議，成就樂壇一段佳話。

(中時 )