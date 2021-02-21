今（21）日有民眾在新竹動物園發現一隻馬來猴手上拿著一隻智慧型手機，還不時低頭研究，可愛模樣萌翻所有人。動物園的工作人員則認為是有人在拍照時不小心遺落，但因為無法開機確認持有人，目前只能先代為保管。

馬來猴對手機非常好奇，一直認真研究，一秒成為最萌「低頭族」。(示意圖／達志影像)

有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」貼出數張照片和影片，表示他今日造訪新竹市立動物園時，竟看到一隻馬來猴緊緊握著一隻智慧型手機，還不時低頭研究以及用手指猛滑，甚至將之放進嘴裡輕咬，儼然對這個新玩具充滿好奇。

根據《聯合報》報導，新竹市立動物園的園長楊礎遠表示，應該是來訪遊客在拍照的時候不慎遺落手機，才會被馬來猴抓去玩，雖然現在已經由工作人員撿起來，但是目前沒有接到任何遺失手機的消息，也因為手機外殼被馬來猴玩壞，無法開機確認持有人，只能先由工作人員代為保管。

事實上，新竹動物園繼重新開園後，就陸續在展場內發現遊客遺落的各式物品。園方透露，雖然理解民眾想找回東西的焦急心情，但園內動物屬於野生動物，仍具有一定的危險性，只能趁動物休息時才能進場處理，因此在1月曾特地發文提醒民眾入園後務必留意隨身物品。

(中時新聞網)