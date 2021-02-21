樂天桃猿兵分二路進行練習賽，其中一隊留在嘉義迎戰來訪的味全龍，此戰樂天敲出11支安打，其中7支是長打，火力驚人，特別的是光三壘打就有5支，加上郭嚴文開轟助樂天拉開分差，最後以9比1擊敗味全。

此戰雙方分別由張喜凱及林逸達先發，樂天在3局下靠陳俊秀三壘打攻下首分，接著投手暴投攻下第2分。4局下樂天展開大局，郭嚴文敲出2分砲，此外林泓育、林智平此局都有三壘打演出，再添4分擴大領先。

5局下樂天攻勢再起，藍寅倫獲保送後，林承飛也貢獻三壘打添加分數，接下來陽耀勳二壘打、詹智堯三壘打，此局打下3分，樂天以9比0領先。

而味全龍則在6局上半終於有所突破，面對樂天後援投手林國裕，李凱威三壘安打開啟攻勢，曾陶鎔、劉基鴻連續敲安，3人連線攻下寶貴1分，最後樂天以9比1拿下勝利。

此戰張喜凱先發4局，僅被敲1安無失分，另有3K，味全林逸達則是2局被敲3安，同樣無失分。打擊方面林泓育單場3安猛打賞，劉基鴻也不輸陣，4打數有3安好表現。

(中時 )