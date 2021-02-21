110年農會改選21日投票，台南市將選出472席農事小組長、1348席會員代表，後續再選出理事、監事後，再由理事會聘任總幹事，投票結果牽動人事布局，台南市共有482個投開票所，昨日投票過程順暢，選情激烈區域，警方也動員大批警力維持秩序，最後投票結果出爐，事前被評為戰區的多個農會，就有下營、新化、後壁等都有可能面臨變天命運。

據了解，今年台南市33席農會總幹事中，共有5位不續任或屆齡退休，在去年總幹事應聘則有42人登記，部分農會嗅得出煙硝味，即使審查後有人不符資格，造成只有1人應聘，但若改選時對方派系勝出，還是有翻盤可能性，選前包括下營、後壁、新化、將軍、佳里、學甲等區，都傳出有派系相爭狀況。

除了東山區延長時間到下午3點外，其他區域都在2點前完成投票，計票工作也順利進行，結果陸續出爐，有兩派人馬競爭的學甲、佳里、將軍等農會，都由原當權派勢力勝出，非當權派挑戰失利，預計後續理監事會選舉及總幹事遴聘將不會有太大變數。

但被視為一級戰區的下營、新化等農會，選情從開票時先是呈現拉鋸，雙方勢力競爭激烈，最後農會代表席次揭曉，當權派意外遭到滑鐵盧，都以不小差距落敗，影響後續布局，現任總幹事寶座恐不保，等於才做一任就翻盤，後壁農會兩派則都堅持自己掌握多數，將在後續理事會選舉上見真章。

接下來各農會將分別於3月2日至3月5日舉行會員代表大會，選舉農會理事、監事及出席上級農會代表、3月10日至3月15日召開理事會選出理事長、總幹事、常務監事三巨頭。

(中時 )