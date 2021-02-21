國際航空運輸協會未來擬推行「疫苗護照」，需接種才可搭機。疫情指揮中心指揮官陳時中認為，現階段不考慮疫苗護照，因世衛組織（WHO）指出，現階段還不適合有所謂的疫苗護照，也就是並非打了疫苗，就代表疫情已經百分百無風險。媒體人《逆風的烏鴉》對此表示，陳時中目前為何不開放疫苗護照？他認為是因為開放疫苗護照，可能會面臨「我們開放別人的，打我們的疫苗的不被開放」，民眾將猛然發現，打了疫苗卻出不了國。

《逆風的烏鴉》21日在臉書指出，世界各大國都已經紛紛接種新冠疫苗，「疫苗護照」也已經是國際間熱議的話題，而且已經有國家開放疫苗護照。可是陳時中被問到這問題，始終採取保留的看法，原因是什麼？陳時中疑慮的主要理由，是「WHO不贊成」。WHO的確對疫苗護照有保留。譚德賽曾經公開說過，他對疫苗護照的疑慮有兩個：第一個是變種病毒，第二個是認證問題。姑且先不論台灣甚麼時候忽然以譚德賽馬首是瞻，這兩個理由其實都不能算是很有力的理由。

《逆風的烏鴉》接著表示，變種病毒在普遍施打後，哪些疫苗對變種病毒有效，哪些無效，其實是可以透過科學數據檢證的；第二個問題是一方面就是透過國於國之間的諮商，還有牽涉到第一個問題，就是那些疫苗可以通過認證，那些不行。也就是說疫苗護照的技術性問題，將是在認證。首先是認證那些疫苗有效可以取得認證，哪些不行；還有就是國與國之間怎麼談，只要雙方互相同意，有效的疫苗當然都有疫苗護照效果。

他認為，台灣就是缺乏「可以被認證的疫苗」，而台灣的疫苗布局困境，在失去BNT疫苗後，本來可能備而不用的本土疫苗，一下子可能變成了主力疫苗。國人要在年底前普遍施打，恐怕有一大部分得靠國產疫苗。國產疫苗很可能只做完二期臨床，就要緊急授權，這樣的疫苗，要騙台灣人可以，但要其他國家承認「疫苗效力」，應該是萬萬不可能。另一方面，政府恐怕也對這樣的疫苗不是很有信心，就算其他國家同意，要讓打過本土疫苗的人出國再回國，陳時中大概會很忐忑。因開放疫苗護照，可能會面臨「我們開放別人的，打我們的疫苗的不被開放」，民眾將會赫然發現，自己打了疫苗卻出不了國。這應該會是對政府公信力最大的挑戰。

他點出，除了本土疫苗，台灣現在買到疫苗最大宗是AZ。AZ疫苗對變種病毒防護的問題逐漸浮上檯面，如果真的問題很大，將來可能也過不了認證。也就是台灣取得的疫苗，有8成以上是過不了疫苗護照這關的。從這個角度看，不開放疫苗護照的理由就很清楚了。不是現在拿不拿得到疫苗的問題，而是政府打算對本土疫苗放水的「超前部署」而已。

網友回應說：「台灣防疫世界難波萬，政治防疫術獨步全球。」、「之前幹德賽，現在聽德賽，呆丸再鎖國，時鐘恐挫賽。」、「有沒有人說謊，一切就攤在陽光下吧！」

陳時中為什麼反對「疫苗護照」 世界各大國都已經紛紛接種新冠疫苗，「疫苗護照」也已經是國際間熱議的話題，而且已經有國家開放疫苗護照。可是陳時中被問到這問題，始終採取保留的看法，原因是什麼？ 陳時中疑慮的主要理由，是「WHO不贊成」。沒錯，... 由逆風的烏鴉發佈於 2021年2月20日 星期六

(中時新聞網)