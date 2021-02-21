新北市今改選各基層農會農事小組組長、副組長及會員代表，全市24個農會選舉投票在下午1時結束，共選出819位代表、273位農事小組長，209位副小組長，共有2.8萬多人投票，投票率高達71.5％。農業局表示，各單位農會代表將在3月6日前擇期召開會員代表大會，選出理事、監事。

農業局表示，全市具投票權的農會會員有39200人，有960人參選會員代表，選出819位；526人角逐農事小組長，選出273位，全市共有276個投開票所，此次投票踴躍，各農會依規定落實防疫，在投開票所入口張貼防疫宣導標語、安排人力量測體溫，未有突發狀況。

農業局指出，農事小組以各村里為單位組成，每年定期開會，宣達農會政策、反映成員意見，為推行農政、農業知識推廣的重要組織，會員代表可出席農會每年舉辦的會員代表大會，聽取農會年度規畫並提出建議，因此農事小組及會員代表均對農會與基層農業影響深遠。

而各單位選出的基層農會會員代表，將在3月6日前擇定日期召開會員代表大會，選舉理事、監事及出席新北市農會的會員代表，再於3月15日前召開理事會及監事會，分別由理事、監事當選人互選理事長及常務監事，並由理事會聘任總幹事，完成農會屆次改選。

(中時 )