台股飛漲，權值股台積電也獲全民追捧。一名網友分享他小六女兒的「神投資」，老師出作業，假設每人有50萬元可投資股市，應如何操作？女兒二話不說全押台積電，買進日期為去年9月21日，當時股價僅447.5元，被網友譽為「少女股神」！

雖然多頭市場可能買什麼股票都賺得到錢，但像這名小六生幾乎all in台積電，膽識確實過人。原PO分享女兒的社會科作業「觀察股市」，老師以「如果你有50萬元，要怎麼操作」為題，鼓勵學生投資。

女兒在9月21日這天買進台積電1000股，市價44萬7500元，佔了她虛擬本金的9成；也沒寫賣出價格，只篤定地說：「買對幹嘛賣？」以台積電19日收盤價652元來看，小六生已淨賺逾20萬元。

原PO挖出這張作業，笑稱不知道老師給幾分？網友大呼驚奇，連小六生都知道要擁戴「護國神山」，果然長期持有是對的，誇她「少女股神」，「女兒這題拿滿分」、「原PO應該很驕傲」、「本金全押，小學學費一次回來」、「好奇其他同學買什麼股票」。

(中時新聞網)