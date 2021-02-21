台61線西濱快速道路今（21日）晨發生一起重大嚴重事故，多達20台車連環撞，導致10人死傷。恐怖的車禍撞擊現場宛如煉獄，令人慘不忍睹，引起社會關注。恰巧的是，剛好有網友2天前就在PTT上發文指出西濱公路危險，恐釀嚴重車禍，沒想到竟預言成真。
今（21）日上午7時31分，台61線西濱快速道路北上254公里嘉義縣、雲林縣交界處北上路段發生一起嚴重連環車禍事故。現場滿目瘡痍，至少20部車撞成一團，包括6輛大貨車，及14輛自小客車。事故車輛除了車頭凹陷、扭曲變形，現場更看到有車子直接被撞成一團「鐵球」，還有一輛小客車直接被「削成一半」，相當駭人。
然而，2天前，有位網友就在PTT上以「61線西濱公路都什麼人在走的？」發文問卦，表示61線西濱公路雖然都有區間測速，不過還是看到許多貨櫃車用飆的，原PO直呼，「撞下去穩死的！」
想不到2天後西濱公路真發生嚴重連環撞，當車禍新聞傳出後，許多鄉民紛紛回到原文底下留言，甚至還有人在下面道謝，稱因這篇文而避走西濱道路。「你是未來人，你要先講啊」、「恐怖喔…先知在此」、「推文保平安」、「看到新聞就想到這篇文章」、「感謝你提醒，本來要開這段的，還好我轉市區道路了」。
(中時新聞網)
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