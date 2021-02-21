大陸外交部發言人華春瑩最近在新聞發布會上一段談話成為網民熱議的話題，她在答覆外媒有關外交部使用推特臉書帳號時說：「為什麼外國人可以使用中國的社交媒體平台，而中國人就不可以使用推特和臉書呢？這只是增加一種同外國民眾分享資訊、溝通交流的管道而已。」一些網民對於這段談話表示，「問得好！」、「是呀！問誰呢？」、「今天才知道原來是外國人不讓我們用」。

外媒《德國之聲》報導此一事件時說，華春瑩的回答記者提問時語出驚人，「令人哭笑不得」。大陸內部網路的討論不多，但是推特上的中文使用者卻非常熱烈地評論。

這段華春瑩與外媒的對話發生於2月18日大陸外交部例行記者會上，有記者提問稱，外媒與智庫聲稱大陸發起可能是首次全球虛假數位資訊運動，製作並傳播美國製造新冠病毒作為生化武器的故事，並指出2019年以來大陸在推特和臉書上的外交帳號數量分別增加了3倍和2倍。中方對此有何評論？

華春瑩答稱，「我不知道這個調查是怎麼做的。什麼是虛假資訊？到底是誰在散佈虛假資訊？我們看到疫情發生以來，西方社交媒體上充斥著大量的疫情陰謀論，美國有些官員、議員、媒體、機構在拿不出任何證據的情況下，炮製和散佈了大量針對中國的虛假資訊，無視基本事實，對中國進行『有罪推定』式的抹黑和攻擊。」

在外交部推特帳號數量問題上，華春瑩接著說，「不知道他們有沒有調查過有多少外國媒體和外交官使用微信、微博？為什麼外國人可以使用中國的社交媒體平臺，而中國人就不可以使用推特和臉書呢？這只是增加一種同外國民眾分享資訊、溝通交流的管道而已。」

外媒指出，大陸外交部網站對於當天記者會的文字記錄中依舊保留在官方網頁上，但網上相關報導的留言中卻有很多人表示「恍然大悟」、「今天我才明白原來是西方不讓我們用」。有用戶就華春瑩所說「中國人就不可以使用推特和臉書呢？」回應稱：「是啊！問誰呢？」、「我覺得要麼語文不好，要麼智商欠費，一直沒明白為什麼。」

在推特平台上有些評論認為華春瑩只是「一時說漏嘴」，也有人說這是「明知故問」，更有人表示「華春瑩代表廣大網民提出了他們不敢提的問題」。

作為大陸外交部發言人，華春瑩本人確實擁有推特帳號，基本只發表英文推文，較為活躍。此外，外交部發言人辦公室也擁有自己的專屬帳號。就此有網民問道：「華大媽是不是最近年紀大了，說話是語不驚人死不休了。她自己是可以隨意使用推和臉的，估計當時一下子忘了屁民並不能。」

另有推特用戶解讀：「結合上下文，華春瑩的意思應該是為什麼（外國媒體和外交官）可以使用中國的通訊平台，而（中國媒體和外交官）不能使用推特和臉書呢？ 中國普通老百姓能算中國人？」

(中時新聞網)