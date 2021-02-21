今年首波水逆終於在今（21）日正式宣告結束，很多事情在這期間發展都很不順利，讓不少人期待順行之後能好好喘一口氣。星座命理專家艾菲爾老師就在臉書點名4星座，表示他們在水逆之後不管是財運、事業還是愛情的運勢都將一路翻漲，旺到逆天。快來看看你或是身邊的親朋好友有沒有上榜吧！

▍第四名丶處女座

水星恢復順行後，處女終於可以鬆下好大一口氣了，特別是在財運上，過去你在金錢上的煩惱也能順利解除，可能有人還你錢，或是過去你欠下的債款終於還清，工作上也有機會獲得一筆高額獎金。

事業上，你成功找回主動權，專業能力也得到肯定，如果有考慮跳槽，最近也會有許多橄欖枝向你伸來。至於愛情，你與對象感情會更加甜蜜，不會再發生口角與爭執，想談戀愛的單身者，此時則是脫單的最好機會，不妨多把握機會。

▍第三名丶獅子座

水星恢復順行後，獅子在工作丶投資丶創業等，都可以在貴人扶持下大有進展。俗話說天助自助者，這樣的雄心壯志，自然吸引許多貴人前來幫助，讓你在自身優秀能力丶以及貴人的雙重好運下，順利獲得成功！

另外水星順行後，獅子座的愛情運勢也極佳，到哪都是戀愛感滿分，很快就有心中的天菜搭訕，陷入火辣辣的熱戀。可以配戴天然的粉水晶，將會帶來好緣份丶貴人緣。

▍第二名丶雙子座

水星恢復順行後，雙子的運勢終於走向順風順水了，且好事降臨的機會特別大。這得歸功於守護星終於恢復順行，加上吉星「太陽」進入你的事業宮，使你事業、工作的壓力大減，特別是人際丶人脈好運滿滿，獲得很多人的照顧，需要幫助時也有人立刻替你解決。

而這對於須要接洽客戶丶做業務者最為有利，只要是你提出的條件與方案，客戶或是合作對象幾乎都是二話不說馬上答應，毫不猶豫地簽下合約。需要特別注意的是，性格悲觀者可以配戴天然的翡翠觀音丶佛公，讓你保持樂觀。

▍第一名丶水瓶座

水星恢復順行後，水瓶的運勢明顯漸入佳境了，之前你的情緒總是起伏不定，甚至過年期間還和家人起爭執。幸好今天開始，你的好運慢慢回歸，加上吉星「太陽」、「金星」雙雙進入你的財帛宮，更為你帶來爆棚的正財與偏財運，不僅工作上收入滿滿、也很容易中獎。

旺盛的財運也帶動你的好運氣，讓你有升官加薪丶抽紅利丶獎金的機會，可說是正財、偏財都不放過。南漂北漂為生活日夜忙碌的你，可試著配戴天然的白月光旅人之石，守護你的生活丶愛情丶健康丶平安。

(中時新聞網)