一場無情的大火燒毀彰化田尾地區一處老舊的民宅。農曆過年後，熱心的慈濟的志工協助將這17坪的房子整修得煥然一新。（慈濟提供／吳敏菁彰化傳真）

一場無情的大火燒毀彰化田尾地區一處老舊的民宅。農曆過年後，熱心的慈濟的志工協助將這17坪的房子整修得煥然一新。（慈濟提供／吳敏菁彰化傳真）

一場無情的大火燒毀彰化田尾地區一處老舊的民宅。農曆過年後，熱心的慈濟的志工協助將這17坪的房子整修得煥然一新。（慈濟提供／吳敏菁彰化傳真）

一場無情的大火燒毀彰化田尾地區一處老舊的民宅。農曆過年後，熱心的慈濟的志工協助將這17坪的房子整修得煥然一新。（慈濟提供／吳敏菁彰化傳真）

在農曆過年前，一場無情的大火燒毀彰化田尾地區一處老舊的民宅。農曆過年後，熱心的慈濟的志工協助將這17坪的房子整修得煥然一新，讓流離失所的一家四口找回家的溫暖，感動重建後的格局更空間變大了，新家的感覺真好。

彰化田尾地區一戶民宅，在農曆春節前的半夜裡發生火災，屋內所有家具、物品、財物等皆全數燒毀，幸人平安，原本生活低收入戶的家庭更雪上加霜。

田尾鄉鄉長林守政透過通報機制，提請慈濟幫忙，經慈濟基金會評估後，即時請當區志工約30人次清理火災後的打掃，再請專業加快幫忙修繕，經考量案家仰賴政府補助維生夫妻收入微薄，實無力負擔修繕費用，為了讓案家能有適切的居住環境，於決議協助案家進行災後復原讓案家盡快恢復正常生活。讓案主一家四口趕在農曆春節前先有一個避寒冬的屋。

已經40多年老舊房子，經過慈濟志工清掃與整修，內部工程完繕，裏裡外外門窗，浴室、牆壁粉刷，樑柱屋瓦，電路、管線、電熱水器等等都煥然一新。屋頂還加隔熱，也考慮到孩子漸漸長大、原本一家四口擠在一張床慈濟也幫忙設計孩子隔間，志工送床送家具不再擔心屋內會下小雨了。

案主家感動地說，只想有個遮風避雨地方就好，沒想到慈濟給急難慰問金還幫她修繕房子，好像入住了新家一樣，老家不再破舊，設備都提升了。

整修完畢後，志工21日準備鍋、碗日用品，棉被，桌椅，搓湯圓，水果，糖果，蘋果，橘子替案家歡喜來入厝，祝褔案家平安吉祥。田尾鄉長林守政、縣議員劉淑芳、村長也來見證歡喜逗熱鬧入厝儀式。田尾鄉長林守政感謝慈濟關懷社區讓社會更加美好更加和諧。議員劉淑芳說，慈濟力量廣披社區、慈濟志工精神普及全世界，這麼有效率的協助案家重建與舉辦歡喜入厝，讓人非常感動。

(中時 )