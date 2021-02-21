嘉義市農會選舉今21日順利落幕，因選情與其他縣市相較之下可說單純、平和，加上多數農會代表選區同額，總幹事又只有現任黃騰輝登記，選舉無戰事下，整體投票率僅23.95％，理事長劉明澄表示，因理監事有連任限制，新一屆的理監事名單將新陳代謝，不過農會三巨頭可望順利連任。

嘉義市屬小型都會區，務農人口比例不高，農會會員人數也逐年下滑，上一屆5827人，本屆降至5219人，今投票率不到2成4，不過嘉義市農會在蕭家班掌握深耕下，已長達20年以上無激烈選情，在國內各級農會算相當少見。

劉明澄也說，市農會選舉無競爭起碼20年，強調農會屬服務性質，做得好就會有人支持，持續耕耘下，自然讓想競爭的人打退堂鼓。市府建設處表示，9名理事和3名監事的資格已審查通過，預期理事長、常務監事和總幹事都會順利連任。

據地方人士觀察，嘉市農會基層幹部組織及理、監事的互動關係緊密，顯見蕭家班著力甚深，特別的是，不管中央、地方由誰執政，民進黨、國民黨多年來鮮少有人想力戰、介入市農會選舉，除蕭家班實力難以撼動外，農會體系在嘉市各級選舉的政治影響力，近幾年漸勢微，亦是政黨派系考量主因。

(中時 )