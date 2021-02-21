各地環團積極推動藻礁公投連署台中一中校門口也設有攤位爭取連署。（陳淑芬攝）

各地環團積極推動藻礁公投連署，台中一中校門口也設有爭取連署攤位，曾任一中校長的台北市副市長蔡炳坤、現任校長林隆諺及東大教授林惠真等人21日下午出面響應連署，並呼籲關心生態環境民眾及青年學生讓第一個生態保育的公投聯署跨過門檻，再由全民來公決。

東海大學生命科學系特聘教授兼研發長林惠真表示，生態與經濟發展，最後總是犧牲生態，阿里山神木1千年稱神木，而要蓋暫時性能源轉型的第三天然氣接收站-，卻要用7600年形成、不可逆的藻礁來交換，面臨空前生態浩劫，她呼籲民眾站出來響應連署。

林惠真說，雖然目前連署才剛過9萬人，但一定要讓公投史上第一件對生態保育的公投議題的連署通過，為保留7600年生態的連署是一定是深具價值，目前已串聯25所大學院校，在開學後將擺攤爭取連署，希望帶動校園來思考此環境生態議題。

蔡炳坤表示，地球只有一個、台灣只有一個，藻礁是台灣永續發展的議題，應該喚起全民共識，這次連署獲得很多年輕人站出來支持，尤其是大學生關心自己的土地、海洋、資產，深具教育意義。他呼籲民眾響應連署，至少先跨過門檻成案，再讓全民來決定，這才是社會要努力追求的方向。

林隆諺則指出，台中一中是思考、學術自由的校園，他鼓勵年輕學生一起來關心生態環境，假如年輕學子對台灣的環境都不關心，如何期待未來成為具備國際素養的公民，他並非要求學生都來簽名，而是期待他們能發揮自由思想，主動收集資料、了解環境生態議題，然後自己做判斷。

＃藻礁公投連署 ＃東海大學生命科學系特聘教授兼研發長林惠真 ＃台北市副市長蔡炳坤 ＃台中一中校長林隆諺

(中時 )