大陸北京大學一名大三女學生，因為被男友發現不是處女，遭到百般凌虐，不但要求她先懷孕再墮胎，還在她身上紋上不雅詞句，女方不堪凌虐，最後輕生。這名無良男友，日前被依虐待罪提起公訴。

綜合大陸媒體報導，曾經擔任北京大學學生會文藝部長的包麗，2017年與時任學生會執委副主席牟林翰認識，隔年2人墮入愛河。但牟男在得知女友並非處女身後，多番侮辱、精神折磨，例如要求包女稱呼自己為「主人」，在其身上紋「我是牟林翰的狗」，甚至要求她先懷孕再墮胎，並接受絕育手術來證明愛意。2人多次爭執，但包女離不開牟，最終2019年10月9日服藥輕生，經搶救後仍「腦死」，於去年4月去世。

這起案件經過媒體曝光後，引起輿論關注。北京海淀區人民檢察院偵結後，日前依照虐待罪對牟林翰提起公訴。被害女大生包麗的母親表示︰「得知這個消息後，我的內心反而很平靜，只要想到我的女兒已經去世了，我的心裏還是很痛，我的女兒怎樣都回不來了。」包母還指出，牟男是被起訴虐待罪，但從最新恢復的聊天紀錄看來，女兒是被牟逼死，她希望檢方能以故意殺人罪起訴牟林翰。

(中時新聞網)