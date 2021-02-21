基隆市信義區智慧里有一巷道，單側未有紅線標示，平時有民眾停放遭檢舉，引發議論，里長蔡美玉為化解紛爭，與基隆市政府一同會勘，決定畫設紅線和機車停車格。

據了解，智慧里停車位不足，導致未畫設紅、黃線的道路皆成為民眾停車選項，其中位在仁一路7巷57弄，就有一側全段紅線，另一側無標示，因此，時常有民眾在此停車。

智慧里長蔡美玉表示，近日不斷有里民接到紅單，不滿自己沒有違停卻遭開罰，但依條文規定，只要是在交岔路口10公尺內停車，皆屬違停，備受爭議，有居民認為，是其他民眾停不到車位，眼紅之下檢舉所致。蔡美玉為避免鄰里內部紛爭擴大，請來權責單位一同研議，決定將不影響人車安全的路段，畫設機車停車格。

但又有民眾反映，交岔路口10公尺內禁止臨時停車，卻又要畫設機車格，認為兩者有衝突，對此，交通處表示，依據道路交通管理處罰條例，在圓環、人行道、交岔路口十公尺內，雖不能停車，但公路主管機關、市區道路主管機關或警察機關得在不妨害行人通行或行車安全無虞情況下，可以設置必要的標誌或標線，另行規定機車、慢車的停車處所。

(中時 )