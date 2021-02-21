緬甸國內知名男演員魯敏（Lu Min）的妻子今天表示，因力挺政變反對派遭到通緝的魯敏今天遭警方逮捕。軍警昨天在緬甸第二大城瓦城朝抗議民眾開槍，導致2人喪命。

路透社報導，瓦城（Mandalay）昨天發生的暴力事件，為緬甸全國各地城鎮逾2週以來的示威活動寫下最血腥的一頁。抗議民眾訴求終結軍事統治，並釋放遭拘押的民選領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）和其他人。

由於反對派對軍方承諾舉行新一輪選舉，並將政權移交給勝選一方的說法抱持懷疑，因此示威和民間罷工、破壞運動仍未見緩勢。

緬甸軍方17日表示，他們根據反煽動法，對魯敏等鼓勵公務員參加抗議活動的6位知名人士發出通緝，依據這項法令，魯敏等人可處2年徒刑。魯敏已在仰光參與多次抗爭。

魯敏的妻子欽沙白歐（Khin Sabai Oo）在丈夫的臉書頁面張貼影片，表示警方已到他們位於仰光的家中把人帶走。

「他們強行開門並把他帶走，沒跟我說要把他帶去何處。我無法阻止他們。他們沒跟我說。」

路透社多次試圖以電話聯繫緬甸軍方發言人紹敏通（Zaw Min Tun）尋求置評，但迄今未獲回應。

紹敏通16日在記者會上表示，軍方的行動符合憲法，且獲得多數人民支持，還譴責示威者是在煽動暴力。

緬甸援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners）指出，截至昨天已有569人因這場政變遭到拘押、指控或判刑。

(中央社)