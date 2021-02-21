公視、myVedio大戲《天橋上的魔術師》20日首播1、2集佳評如潮，下周劇情的重頭戲「天橋三少」朱軒洋、宋柏緯、羅士齊及「中華商場天橋之花」盧以恩，21日現身西門紅樓一起造訪主題場景，回味西門町的風華絕代。《天橋上的魔術師》在紅樓一樓八角樓中央展區有主角家的「發記皮鞋」店場景、以及7、80年代經典的AIWA愛華復刻收音機展示，他們邊逛展區邊回味關於家庭的珍貴回憶。

四個人拍戲前做了不少功課，看了包括《青少年哪吒》、《海角天涯》、《天天開心》和《來電50》等很多經典影視作品。朱軒洋說，雖然《天橋》不是自己經歷過的時代，但可透過此劇體會到父母年輕時的生活感受，情感上沒有差很多，「只是以前的人少了數位時代的東西，那時候年輕人除了手機，快樂的方法跟我們現在一樣，大同小異。」宋柏緯說，拍此劇學到不少東西，很像是在上才藝課，包括練台語以及中華商場時代的髒話和口頭禪。

宋柏緯、羅士齊、盧以恩、朱軒洋到西門紅樓展覽區踩點。（公視、myVedio提供）

宋柏緯、羅士齊、盧以恩、朱軒洋到西門紅樓踩點。（公視、myVedio提供）

盧以恩也說，寫信是讓她印象最深刻的事，她覺得那個年代很浪漫會用書信往來，「現在手機傳訊息真的很方便，但我覺得寫信才是真的能把自己的情緒和想法細膩表達出來，是有溫度的東西。拍完戲之後我自己也變得很喜歡寫信。」但她立刻被朱軒洋開玩笑反嗆：「但其實打字也可以。」幾個人戲外培養的好感情，在互鬧互嗆中表露無遺，第二周的播出將有他們的感情戲發展。

《天橋上的魔術師》劇組規劃了主題場景散步地圖，分別在西門紅樓「家庭情感滿載發記皮鞋店」、信義誠品店一樓「為夢想抽籤天靈通」、台北地下街一號廣場「見證青春山奇制服、雜貨店」，四個故事場景、三大打卡點，讓觀眾在追劇同時，還有出遊散步最佳好去處！拍照打卡上傳，還有機會獲得各式禮物，詳情請洽官方粉絲頁。

宋柏緯、羅士齊、盧以恩、朱軒洋到西門紅樓踩點。（公視、myVedio提供）

此外，西門紅樓二樓則有「影集的99樓－戲劇場景VR展」，《天橋上的魔術師》劇中魔幻寫實的元素，也激發出虛實整合的體驗活動。於台北市西門紅樓二樓，將戲劇場景局部還原，包含世界點心與廁所、天橋木作塗鴉、魔幻走廊等；影集中的中華商場投影、天橋入口360環景，以及鎖店及西服店的定點stereo 360VR。此外，公視丶Funique 高階VR掃描與台哥大5G應用合作，讓觀眾可藉著背負式互動VR體驗，與主角小不點家商場閣樓的「祕密基地」神合影，以及重返神壇天靈通來抽「金魚籤詩」。展期自即日起至3月1日截止，活動皆免費參加，惟互動VR體驗需事先預約，活動詳情請洽公視粉絲團。

(中時 )