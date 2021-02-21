大和資本證券指出，DRAM受惠資料中心需求、製造商手上庫存水位降低，價格將自本季起開始反彈、漲勢可望延續整年，看好產業上升循環華麗登場，帶來發大財機會（bonanza），初次將南亞科（2408）納入研究範圍，給予「買進」投資評等與110元推測合理股價。

大和資本進一步解釋DRAM價格上漲條件，首先，在英特爾新CPU平台與巨型企業加大投資助威下，資料中心的需求復甦；其次，行動裝置推升了5G相關需求；再者，DRAM供應商庫存水位已降低。綜上所述，DRAM供應轉為吃緊，價格上漲趨勢可望延續整個2021年，製造商的獲利表現自然受到帶動。

南亞科是台灣記憶體與DRAM領導大廠，在新冠肺炎疫情環境中，減少接觸是民眾生活型態新共識，消費性IT產品需求自2020年下半年爆發，大和資本看好上半年需求續強，隨DRAM用量增加、庫存減少、報價上漲，估計南亞科2021年營收將年增23％，營業利益率則由2020年的14％，翻揚近倍至27％。

除大和資本外，摩根士丹利、美銀、瑞信、摩根大通等外資券商，均給予南亞科「買進」或「優於大盤」投資評等，共識度頗高，最高股價預期達120元。

南亞科2021年起將轉進1x奈米製程，擴張行動裝置與伺服器用DRAM生產，儘管短線會有資本支出增加的壓力，然長線來看，大和資本證券盛讚此舉可增加高附加價值產品比重，並分散產品組合，有利長期營運表現，同步提升於全球DRAM市場中的地位。

外資進一步估算，南亞科2020年每股純益2.53元，2021年成長大爆發，倍增為5.42元，2022年的年增率仍高達五成以上，每股純益為8.26元，成績單將令市場耳目一新。

(工商 )