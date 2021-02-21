大陸網紅周揚青去年踢爆羅志祥慣性偷吃、多人運動醜聞後，人氣翻漲，近來更受邀上節目，和歐陽娜娜、陳偉霆等人一起上陸綜《潮流合夥人》，近日她在網上曬出她和歐陽娜娜的2張合照，未料掌鏡者不同，拍出的效果也大不同，更讓兩人的55身全現形，笑翻大批網友。

周揚青日前曬出兩張合照，只見她和歐陽娜娜都穿著潮流，擺好姿勢拍照，相當有架式，她表示第一張是陳偉霆毛遂自薦幫拍的合照，可看完成果照後，她們不得不再找范丞丞重新拍一張。

陳偉霆P圖補一刀，被眾人吐槽連連。（圖／翻攝自微博）

陳偉霆、范丞丞拍照成果差異大。（圖／翻攝自微博）

原來陳偉霆掌鏡所拍的照片，不但拍到兩人尚未準備好的模樣，更把她們拍成五五身，看起來相當滑稽，網友看了都忍不住噴笑，讓周揚青出面搞笑制止：「別笑！忍住！！要尊重我們老大！！！」而對比范丞丞所拍的，周揚青和歐陽娜娜被拍出大長腿，整個散發出名模氣勢，難怪網友看了全笑歪。

而陳偉霆隨後又在微博上傳合照，寫下：「原圖來了」，有趣的是，他特意把周揚青、歐陽娜娜的腿P長，使得兩個人的比例變得相當奇怪，NG的P圖技術讓歐陽娜娜都看不下去，跳出驚呼：「腿長兩米八了？？」周揚青也再度吐槽：「嗯，這邊建議您以後不但要和丞丞學學拍照片，最好也和我學一下P照片…。」逗趣互動讓眾人笑翻一片，狂虧陳偉霆「你還是多發自拍吧」、「哥，你自拍就行了」。

(中時新聞網)