2015年成軍的南韓女團「OhMy Girl」藉由節目《Queendom》聞名，逐漸在歌壇占有一席之地，但人氣上升的同時，有成員也遭到網友性騷擾。粉絲翻出成員YooA過去在直播時被問「有穿內衣嗎？」的影片，只見她勇敢正面反擊，大方念出該名騷擾網友的帳號，更淡定告訴歌迷別生氣，EQ相當高。

過去曾在V Live開直播與粉絲聊天的YooA遇到有網友提出奇怪問題，她當時皺眉表示：「總是有奇怪的留言跑出來，您好奇我有沒有穿內衣嗎？」並勇敢直接唸出該網友的帳號。

對於偶像被性騷擾，其他粉絲都替她抱不平，但YooA卻淡定地出聲緩頰：「大家不要生氣，對好奇我有沒有穿內衣的人生氣有什麼用。那位網友的事，在直播結束後我會跟公司說的，這個影片公司相關人員都在看著，你們就算沒有說，（公司）也會出面處理的，不用擔心，而且我也看到了，記住那位網友的帳號了。」YooA勇敢並高明反擊性騷擾的行為也讓粉絲放心不少，知道她能好好保護自己。

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(中時新聞網)