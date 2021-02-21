賴慧如墾丁大解放。（民視提供）

賴慧如墾丁大解放。（民視提供）

在民視八點檔《多情城市》超齡飾演「江慧君」走紅的賴慧如，利用過年新春假期帶家人到墾丁、小琉球度假，才24歲的她，延續在民視除夕特別節目中大跳火辣國標舞的性感，到了墾丁海邊也尺度全開，大方穿上各式性感泳裝踏浪、帶小孩玩水上摩托車，姣好曼妙身材成為墾丁海灘最美的風景之一。

賴慧如表示，老公因為在大陸工作無法回台過年，這次主要是她帶著阿嬤、姨婆、大舅、二舅、表妹及女兒一起進行家族旅遊，幸運的是，那幾天天氣很棒，不熱也不冷，她很珍惜這季節還有機會到海邊遊玩；他們一家子在墾丁入住有私人泳池的包棟民宿，結果她隔天起床時發現門口超多人，以為發生什麼大事，「結果阿嬤說他們在等我，要拍照，也怕打擾我，所以說等我起床沒關係」，讓她感受到了在地人的熱情可愛與濃濃人情味。

賴慧如墾丁大解放。（民視提供）

賴慧如墾丁大解放。（民視提供）

賴慧如墾丁大解放。（民視提供）

她今年過年從除夕休息到初五，從婆家到娘家都有包紅包，共準備6位數的紅包來犒賞過去一年辛勞的家人。由於《多情城市》棚內、外景都有新春開工儀式，她因為剛好都有戲，因此領到兩份開工紅包，直呼超開心！

(中時 )